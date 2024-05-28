台東縣府遴選30家旅宿業 永續住宿專案7/1開跑

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣政府推動旅宿業者發展永續觀光計畫「臺東SDGs Inn行動方案」，有30家旅宿業者獲選，7月1日開跑永續住宿專案，民眾可至入選旅宿體驗，包括永續拖鞋、環保杯等。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府長期發展深耕永續觀光，今年度推動台東永續觀光產業輔導計畫「臺東SDGs Inn行動方案」，遴選出30家入選輔導計畫的旅宿業者，將於7月1日起開跑永續住宿專案，以實際行動支持永續理念，讓永續觀光深入台東每個角落。

台東縣政府表示，今年度計畫徵選資格限定為已取得星級旅館評鑑、好客民宿認證以及通過或參加台東特色旅宿認證者，徵選期間共吸引60家優質旅宿報名，涵蓋整個台東區域，業者除符合徵選資格的認證高標準以外，在永續作為上亦有出色表現，競爭激烈，最後遴選出30家。

台東縣政府表示，入選輔導計畫的30家旅宿業者，台東縣政府將於6月開始進行相關資源鏈結與串聯，加深業者對永續觀光的理解，也為未來的合作和永續發展創造更多可能性。（編輯：郭諭儒）1130528