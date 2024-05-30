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合作打造零碳示範島 澎湖縣府與興大簽署備忘

2024/5/30 13:24（5/30 14:56 更新）
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澎湖縣政府與國立中興大學30日簽署合作備忘錄，由縣長陳光復（左）與中興大學校長詹富智（右）代表簽署。中央社 113年5月30日
澎湖縣政府與國立中興大學30日簽署合作備忘錄，由縣長陳光復（左）與中興大學校長詹富智（右）代表簽署。中央社 113年5月30日
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（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣政府與國立中興大學今天簽署合作備忘錄，未來產學合作，共同推動淨零減碳策略，建立永續環境，打造澎湖從低碳變「零碳示範島」。

澎縣府與國立中興大學簽署合作備忘錄，今天由縣長陳光復與中興大學校長詹富智2人簽署合作備忘錄，興大研發長宋振銘簡報「澎湖淨零排放策略作為」，期盼從低碳到無碳，打造澎湖成為零碳示範島。

陳光復表示，澎湖擁有得天獨厚自然環境，非常適合發展綠色觀光，配合2050淨零排碳，進行長遠規劃，全力推動各項重大建設，其中發展藍碳、綠碳及碳權，未來是澎湖歲入金庫，感謝國內一流優質中興大學的合作，如虎添翼，共同推進澎湖SDGs，未來借助彼此實務經驗與專業人才，達到資源共享、互助互惠，共同為永續澎湖一起努力。

詹富智表示，被喻為是政府團隊搖籃的中興大學，今年有7校友和1教授出任政府閣員，目前擁有12個學院，是全國完整大學之一，長期致力於環境變遷、永續發展等研究，今天有機會與澎湖縣政府合作，攜手永續澎湖發展。（編輯：陳仁華）1130530

澎湖縣政府與國立中興大學30日簽署合作備忘錄，縣長陳光復（前左6）、中興大學校長詹富智（前右6）等出席。未來雙方將共同推動淨零減碳策略，建立永續環境。中央社 113年5月30日
澎湖縣政府與國立中興大學30日簽署合作備忘錄，縣長陳光復（前左6）、中興大學校長詹富智（前右6）等出席。未來雙方將共同推動淨零減碳策略，建立永續環境。中央社 113年5月30日
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