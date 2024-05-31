酸菜廢水變綠金 雲林攜手產官學合作

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣政府、台灣大學生命科學院、大埤鄉公所今天簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄，三方合作解決酸菜生產過程產生農廢問題，建立零廢棄全循環經濟。

今天由雲林縣長張麗善、台灣大學生命科學院長江伯倫、大埤鄉長林森寶簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄，並由台大生命科學院博士候選人何勝惟進行簡報。

何勝惟簡報指出，研究發現酸菜醃製後的鹵水雖高鹽度，但有機質含量高且含豐富營養鹽和金屬離子等特性，可用來調節養殖環境的鹽度和液肥，經實驗證明，鹵水可促進水生物繁殖功效，有利於藻類和九孔等貝類成長。

張麗善表示，雲林縣大埤鄉是全台酸菜主要產區，醃製酸菜產生的高鹽份鹵水、菜渣等農廢問題，影響環境，甚至農田土壤，縣府、大埤鄉多年來積極尋求各種方法解決，創造永續環境與農民收益雙贏。

張麗善感謝何勝惟花心力研究，將高鹽分的鹵水、菜渣經過資源化再利用，轉化成飼料、肥料，尤其在水產養殖業應用己經有初步成果。

雲林縣府期盼透過合作計畫，支援何勝惟研究計畫，讓長年困擾地方的農廢問題，進入循環經濟中，變成綠金，讓雲林成為零廢城市。

林森寶表示，此計畫對大埤鄉相當有意義，將酸菜產業剩餘資材朝循環再利用來發展，解決農民酸菜醃漬鹵水及剩餘菜渣的處理問題，協助酸菜產業永續發展。（編輯：郭諭儒）1130531