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新竹晴空匯火災2勇消殉職 卓榮泰劉世芳致哀慰問家屬

2024/6/1 12:24（6/1 12:39 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹市1日）竹市集合住宅「晴空匯」火警造成2消防員殉職，行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳今天到竹市生命紀念園區致哀，也向家屬表達哀思與關懷，並允挹注經費提升新竹消防救災能量。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯26日深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

卓榮泰與劉世芳今天在陽明交通大學教授林志潔與民進黨新竹市議員陳建名、施乃如、鄭美娟、劉崇顯和林盈徹等議員陪同下到竹市生命紀念園區，向不幸殉職的2名消防員拈香致意並慰問家屬，但卓榮泰與劉世芳今天未接受媒體訪問。

林志潔與民進黨多名議員共同在現場向卓榮泰提出，因竹市人口增加快速，集合式超高樓住宅密集，消防設備與救災人力均需要大幅提升，才能確保民眾與救災人員的安全。

卓榮泰回應林志潔指出，將全面提升新竹消防救災能量，首先要增加救災設備，尤其對於超高樓層的需求，如雲梯車與救難設施等，再者是要增加消防與救災人力，以及強化消防救災人員包括義消的培訓，還要提升消防員的身心支持與福利。

卓榮泰表示，對於地方發生不幸憾事，中央將全力支援，感謝林志潔與地方議員反映，未來幾年中央將協助陸續增購50、60公尺的雲梯消防車，也將協助添購化學消防車。

卓榮泰說，也要增加人員培訓與增補，從現在到118年底，中央預計將投入超過新台幣7億萬元，以強化新竹的消防救災量能，回應園區和新竹地區居民的需求。（編輯：林恕暉）1130601

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