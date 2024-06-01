養成減塑文化 彭啓明：鼓勵大眾多用環保用具

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（中央社記者黃國芳雲林縣1日電）環境部配合世界環境日，今天在雲林縣斗六市膨鼠森林公園推出「減塑呷在地」市集活動，環境部長彭啓明表示，希望用鼓勵方式，讓大家多用環保袋及餐具，養成減塑文化。

環境部配合6月5日世界環境日推出「減塑呷在地」市集活動，今天邀請各縣市環境保護局集聚斗六市膨鼠森林公園，推廣在地優良農作物及倡導低碳飲食，帶領民眾從遊戲中認識各地特色農產品，學習如何計算食物碳足跡，讓民眾體驗「減塑飲食」及落實惜食，從中建立民眾低碳減塑觀念。

彭啓明致詞表示，今年活動的主題為抑止土地的沙漠化，還有強調土地修復。台灣現在積極推動的減塑，希望用鼓勵方式，讓大家更能夠努力減少使用塑膠袋，多用環保袋及環保餐具，養成減塑文化，全民一起來減塑。

雲林縣長張麗善指出，今天活動最重要的是宣導減少使用一次性餐具，無論是飲料杯或是便當盒，都能使用可循環再利用的環保餐具，鼓勵大家自帶杯子或餐盒外出使用，環境保護大家都有責任，每一個人從自身做起，永續環境愛地球。

雲林縣環保局長張喬維表示，縣府媒合西螺鎮文昌國小，與在地產業瑞春醬油、將軍企業社一同研討出在地黑豆食農教育課程，從中建立惜食減塑觀念。

張喬維指出，縣府大力推動廚餘再利用，與南亞塑膠研發出肥沃且友善環境的雲溉肥，以永續綠化方式，減少化學肥料使用，並強力發展畜牧沼液渣灌溉，搭配雲溉肥的肥力，作物長得好，環境生態也變得豐富，建構循環經濟模式。（編輯：郭諭儒）1130601