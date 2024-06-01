汪夢從中國嫁到台灣 用空氣鳳梨闖出一片天

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）10年前從中國江蘇嫁到台灣的汪夢夫家從事園藝生意，讓她的角色從餐廳主管轉為花農，遇挫折仍不放棄，利用店面、網路販售，近期也擺市集，努力用觀賞植物空氣鳳梨闖出一片天。

34歲的汪夢告訴中央社記者，她曾在中國擔任餐廳主管，從熱鬧生活環境為愛遠嫁到充滿農村氣息的彰化縣田尾鄉，開啟不同人生階段。

汪夢說，到台灣的前幾年幾乎沒朋友，生活圍繞在家中事業及小孩，有心事卻難找人傾訴，讓她特別想家，直到與丈夫到泰國農場，被空氣鳳梨「不用土壤種植、噴水就能活」特性吸引。

汪夢起初不夠了解栽種照顧技巧，被同行看笑話，但她未放棄，反而深入鑽研，後來引進美國特殊品種高單價空氣鳳梨，終於打開知名度。

接觸空氣鳳梨多年的汪夢說，種植工作幾乎在戶外，讓她曬黑許多、常被蚊蟲咬，但在園子與空氣鳳梨對話最療癒，每次出遠門，最掛心的還是這些植栽。

汪夢表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後空氣鳳梨市場需求變小，她除在實體門市販售，也利用網路社團開發更多客群，近期積極擺市集。

她說，如果以植物比喻，她像「雜草」，努力適應環境、生存下去，現在最大夢想是靠自己力量賺錢為一家3口買房。（編輯：李明宗）1130601