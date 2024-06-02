屏東英語導覽志工培訓招35名卻來近200人 再開1班

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏縣府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，原計畫招收1班35名，卻吸引近200人報名，縣府加碼增開第2班，期待學員都是屏東未來接軌國際重要推手。

縣府發布新聞稿表示，屏東走向國際、推動城市外交，有越來越多外賓及國際友人造訪屏東，培育雙語導覽人才也成為重點項目，非常樂見民眾熱情響應加入行列，把屏東山海美景、美食與多元人文族群介紹給更多人認識。

傳播暨國際事務處去年底首次試辦的「英語導覽志工培訓工作坊」，引起不小迴響，一開放報名空前踴躍，最遠有來自新北、新竹、雲嘉南等縣市，而報名者中有英語導遊、國小及高中英文老師，有不少高中職學生，也有60、70歲擁有實務經驗退休人士，不分老少都希望能發揮自己外語能力分享屏東的美好。

由於報名者太多，傳播處決定再開1班、共70人，學員分2梯次訓練，首梯今天在縣府開訓。

傳播處副處長蕭裕隆表示，工作坊的培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，邀請國際演講會安排具有豐富實務與學術經歷的講師團隊，並增加現場實境走讀環節，讓學員透過實地演練，提升雙語導覽技術，同時擴大國際視野及參與公共事務能力。（編輯：陳仁華）1130602