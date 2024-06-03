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2波豐沛降雨 台南增加約1座烏山頭水庫蓄水量

2024/6/3 13:41（6/3 13:56 更新）
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台南3大水庫集水區在5月28日及6月2日各迎來一波明顯雨勢，為蓄水量帶來豐沛挹注。圖為曾文水庫。中央社記者楊思瑞攝 113年6月3日
台南3大水庫集水區在5月28日及6月2日各迎來一波明顯雨勢，為蓄水量帶來豐沛挹注。圖為曾文水庫。中央社記者楊思瑞攝 113年6月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南3大水庫集水區繼5月28日迎來一波雨勢，昨天又有豐沛降雨挹注，曾文與烏山頭水庫合計蓄水率回升到4成以上，南化水庫蓄水率超過5成；2波降雨帶來約1座烏山頭水庫蓄水量。

南部山區昨天出現明顯雨勢，曾文水庫集水區累積雨量達120.3毫米，南化水庫143毫米，烏山頭水庫也有83.2毫米，皆與5月28日單日累積雨量相差不多；2波降雨預計對水情有明顯幫助。

經濟部水利署南區水資源分署今天中午12時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量1億8920萬立方公尺，相連通的烏山頭水庫蓄水量5867萬立方公尺，2座水庫合計蓄水率42.5%；南化水庫蓄水量4679萬立方公尺，蓄水率52.46%。

與5月27日相較，曾文與烏山頭水庫合計蓄水量增加約5600萬立方尺，南化水庫增加約2300萬立方公尺，3大水庫合計增加水量，約等於1座烏山頭水庫容量。

台南山區今天則未出現明顯雨勢，至中午12時為止，3大水庫集水區降雨量最多的是曾文水庫4.8毫米，烏山頭水庫與南化水庫皆僅0.8毫米。（編輯：李淑華）1130603

#南化水庫
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曾文
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