1.4億土地誤植1400萬售出後廢標 桃市議會要求調查

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市府標售祭祀公業林宗土地，得標者繳款後市府才發現底標誤植而撤標，民進黨籍市議員陳雅倫在市議會提出臨時動議，要求政風處介入調查並獲通過。

桃園市政府日前標售祭祀公業林宗土地，得標者已經繳款後，市府才發現底標新台幣1.4億元被誤植為1400萬元，決定撤標、退款並補貼利息；得標者不滿權益被侵害，將提訴願與行政訴訟。

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桃園市議會第3屆第3次定期會今天閉會，陳雅倫在會中表示，民政局4月辦理代理標售一筆祭祀公業土地時，把底標1.4億元的競標價以1400多萬元宣告，並且標售繳費成功。事後，民政局宣稱業務單位輸入電腦資料誤植廢標，還要跑法院程序，不論是買方或賣方都因市府的行政疏失造成百姓權益受損。

陳雅倫說，若法院判決不如市府預期，「中間短少的9000多萬是不是要由人民的納稅錢來填補」。她質疑這麼嚴重的行政疏失，市長、局長難道不知情、不用負責嗎，「市民都在質疑，9000多萬價差難道有什麼不法之事」，這件事不該大事化小、小事化無，因此提出臨時動議，要求政風處介入調查，正本清源給市民交代。（編輯：李錫璋）1130604