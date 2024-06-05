響應世界環境日 中市永續淨零環教活動開跑

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）響應今年世界環境日，台中市環保局舉辦的「永續淨零環境教育暨資源回收宣導活動」今天起跑，從南屯區三和里開始，將推廣到更多里，分享環境友善3寶的環保成果。

環保局南屯區清潔隊今天與三和里辦公處在三旺福德廟舉辦「永續淨零環境教育暨資源回收宣導活動」，除推廣永續淨零環境教育理念、廢物資源再利用DIY（選舉布條變隔熱墊）的綠色環保行動，也分享環境友善3寶環保成果，後續將邀請更多里辦公處一起參與推廣。

南屯區清潔隊長陳秀玲表示，清潔隊在隊部設置「小綠坊」，推出純天然的環境友善3寶，包括小綠植栽、青草液肥和培養土。其中小綠植栽以回收物如陶瓷容器或塑膠容器等環保容器培植。

陳秀玲指出，至於青草液肥則由隊部以環保農園雜草加入生廚餘，經1年醱酵製作成，並輔以生廚餘醱酵後沼渣，再經堆肥後製成培養土。

陳秀玲還說，這次希望推廣及分享里民種下恢復土地生機的環保種子，未來將邀請南屯區各里辦公處與清潔隊一起灑下環境友善種子，預約開課可打諮詢電話洽詢。

台中市環保局長陳宏益指出，台中市去年三讀通過「台中市永續淨零自治條例」，各機關學校及志工教育課程應納入永續淨零環境教育2小時，傳達善的理念和知識；同時要求新建大樓或公有設施應設一定比率綠化面積，基地平面設置綠蔭廊道。（編輯：謝雅竹）1130605