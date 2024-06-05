輔導產業低碳化 台南辦溫室氣體排放工作坊

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府經濟發展局今、明兩天在台灣創新園區舉辦「製造業ISO 14064溫室氣體排放內部查證人員工作坊」，協助企業培養員工提升溫室氣體管理專業能力，推動產業低碳化。

台南市經濟發展局長林榮川透過新聞稿表示，台灣未來將推動5大淨零轉型策略，顯示淨零轉型已是產業不可避免課題，市府以站在產業最佳推手立場，將積極推動低碳技術與創新應用，為企業提供各方面支持，特別引導傳統產業向綠色轉型，轉變為高效、低碳產業形態。

林榮川說明，配合總統賴清德推動前瞻未來與智慧永續方向，經濟發展局將持續展開相關培訓與推廣業務，此次工作坊通過能源審計、培訓和評估等活動，幫助企業識別節能潛力並採取相應措施，鼓勵企業進行能源管理與節能措施，減少能源消耗和碳排放，將低碳化工作落實於產業前景中。

他說，強化減碳意識已成為產業界主流趨勢，市政府將致力於推動綠能產業以及產業減碳升級轉型，以利接軌國際趨勢。（編輯：李淑華）1130605