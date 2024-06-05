晴空匯火災後網徵搬家工 需戴N95口罩爬20樓引議

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市「晴空匯」D棟日前發生火警，大樓至今仍未復電，有民眾在網路發出「徵才文」，工作內容是到「晴空匯」大樓內爬20樓樓梯搬東西，並要求戴N95口罩、穿雨鞋，引發熱議。

有民眾在網路以「新竹/爬20F樓梯搬東西」為題發文，開出每小時新台幣600元工資徵詢搬運工，工作地點在新竹市「晴空匯」社區大樓，工作內容是協助搬東西，需走樓梯從1樓到20樓，還要穿雨鞋及戴N95口罩。

貼文一出，引發網友熱議。有人留言表示，戴2層口罩爬6層樓都快喘不過氣，何況是爬20樓、還戴N95；另有網友認為，這樣的工作內容「時薪600元，掛急診的錢都不夠」；也有網友質疑，火災後若有戴奧辛產生附著在建物或物品，應確認穿雨鞋、戴N95的防護是否足夠。

1名新竹市環保局人員今天向中央社記者表示，戴奧辛會在特定物品燃燒時產生，因此常呼籲民眾不要靠近火災現場，若火災造成濃煙過大，會通知附近民眾緊閉門窗，甚至要求撤離避免吸入有毒物質。

環保局人員說，火災結束後須保持通風，讓火災造成的濃煙及有害物散去，事後若要回到火場，建議戴可吸附有機氣體、毒性粉塵的活性碳口罩。至於混合戴奧辛等有害物的焦油物質，可戴手套避免觸碰，也不要摸到眼口鼻導致有害物進入體內。

新竹市集合式住宅「晴空匯」D棟日前發生火警，現場因地下1樓電纜燃燒，產生大量濃煙。當時傳出8樓有人受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。（編輯：戴光育）1130605