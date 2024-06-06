台灣人工智慧實驗室亞灣總部揭幕 結合醫院資料庫

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部今天揭幕，高雄市長陳其邁說，AI Labs攜手高雄4大醫學中心，利用院內資料庫做疾病診斷與風險預測，全國已有120家醫院加入聯合學習平台。

陳其邁在媒體聯訪表示，高雄從過去的硬實力逐漸轉化成軟實力，也努力讓人工智慧的應用服務能夠產業化，台灣人工智慧實驗室是首批加入亞灣計畫的成員，這些成果讓更多的市民有更好的醫療服務，更同步提升健康公共服務品質。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果，也感謝高市府和高醫、長庚、榮總、義大醫院等4大醫學中心。

近日外界關注輝達投資相關話題，杜奕瑾說，AI Labs的營運長張智為就是過去黃仁勳的左右手，張智為在輝達美國總部工作15年，負責亞太地區高效能計算暨人工智慧市場，去年回到台灣加入AI Labs貢獻所學。

杜奕瑾致詞時也邀請在場來賓、媒體看看辦公室外的高雄港灣，他說，過去自己在美國微軟上班時很多同事坐船來公司，而高雄亞灣也有這樣的條件，「我們員工來上班問的第一件事是我的停船位在哪裡」，高雄這個地方很不一樣。

「大家想要來亞灣的動作要快，很快這裡的辦公室都滿了」，杜奕瑾笑著說，「市長說輝達來就給3席船席，市長昨天說我們今天就來了，船席我已經拿到了」。杜奕瑾強調，要說服人才從美國回來，一定要有好的環境，而自己在亞灣找到這樣的環境。

杜奕瑾也展示由高雄4間醫學中心共同研發的智慧醫療與跨院聯邦平台，包括住院中心跳停止預測系統、透析病人低血壓及合併症預測、骨質密度預測系統模組及糖尿病心血管併發症風險預測系統等。

張智為在會後接受媒體聯訪說，自己在輝達工作15年，歷經輝達要從遊戲產業轉型進入人工智慧運算的過程，自己很清楚怎麼把AI轉型為生成式AI，台灣醫療健保資料量是全世界獨一無二的，另外高科技製程、金融產業以及高雄的傳統產業都可運用生成式AI服務。（編輯：黃世雅）1130606

台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾（圖）展示智慧醫療成果並表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果。中央社記者林巧璉攝 113年6月6日

台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部6日揭幕，創辦人杜奕瑾表示，亞灣將成為全球人工智慧新中心，全球首創的生成式AI產業聚落已見成果，也感謝高雄市政府和高醫、長庚、榮總、義大醫院等4大醫學中心。中央社記者董俊志攝 113年6月6日

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）亞灣總部6日揭牌，圖為內部舒適的辦公環境。中央社記者董俊志攝 113年6月6日

台灣人工智慧實驗室亞灣總部落成典禮6日舉行，高雄市長陳其邁（左4）、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾（左3）等人出席。中央社記者董俊志攝 113年6月6日

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）亞灣總部6日揭牌，圖為會議室大片透明窗景，採光良好。中央社記者董俊志攝 113年6月6日

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）6日在高雄舉行亞灣研發總部落成揭牌儀式。中央社記者董俊志攝 113年6月6日