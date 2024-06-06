台南氣候變遷因應推動會 邁向淨零城市永續轉型

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市政府今天召開第1屆台南市氣候變遷因應推動會，以涵蓋6大面向及19項策略的第2期溫室氣體減量執行方案，讓台南市邁向淨零城市永續轉型。

台南市副市長趙卿惠今天主持第1屆台南市氣候變遷因應推動會，這是市府依氣候變遷因應法於民國112年9月制定「台南市政府氣候變遷因應推動會設置要點」後首次召開，且設立淨零減碳、調適應變、永續發展、秘書等4組專責單位，以落實分工合作。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，市府以「全球思考、在地行動」為核心，制定第2期溫室氣體減量執行方案，涵蓋6大面向、19項符合台南特色策略，展現陽光電城3.0、產業能源轉型、智慧綠色運輸、資源循環再利用等，持續引領創新邁向淨零城市。

環保局統計，台南市政策融入淨零減碳概念，111年溫室氣體排放量相較99年降低14%；在碳排放總量占比逾9成的電力及燃料使用業上，透過陽光電城、鍋爐汰換、公共及綠色運輸、淨零輔導團等，發展再生能源及減少碳排量，截至112年底，太陽光電備案容量4.17GW，年減碳量約270.9萬公噸，相當於近153萬戶年家庭用電。

環保局表示，市府全力減碳，預定114年度滾動檢討提出115年至119年推動方案，且結合台南市淨零永續自治條例，盤點與收集各種可能執行方法，逐步實現淨零永續城市階段性目標。（編輯：李亨山）1130606