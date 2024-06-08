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中市府攜手台積電 推動分隔島綠美化作業

2024/6/8 11:31（6/8 11:56 更新）
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台中市推動各項幸福政策，積極與民間企業合作辦理城市綠美化。市府建設局攜手台積電公司推動台74橋下空間綠化。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月8日
台中市推動各項幸福政策，積極與民間企業合作辦理城市綠美化。市府建設局攜手台積電公司推動台74橋下空間綠化。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市建設局攜手台積電在台74高架橋下分隔島辦理綠美化作業，朝馬路至公益路段已完成，今年再完成公益路至永春路段，綠化長度達4.4公里以上，市府持續推動城市綠化。

台中市建設局今天發布新聞稿，建設局長陳大田表示，市府重視都市熱島效應、空污防制及減廢減碳等環保議題，以「創造帶狀綠色廊道」為高架橋下綠美化工程推動目標，攜手台積電公司完成共計三期路段綠化作業。

陳大田指出，與台積電公司合作台74橋下空間綠化，採分工方式，由建設局進行土壤改良及水電基礎設施設置，後續再由企業進行植栽種植及滴灌設施工程等，實踐市府推動永續發展目標（SDGs）「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」。

陳大田進一步表示，今年度將持續與台積電公司攜手合作推動第4期計畫，預計將往南延續辦理台74橋下空間永春路至建國路段綠美化作業，綠化面積約1.407公頃、長度約2公里，並預計於今年底進場施作，藉由公部門與民間企業合作，建置台中帶狀綠色廊道，攜手打造幸福、永續、綠化城市。

建設局補充，112年已完成第1至2期的朝馬路至公益路段，今年完成第3期的公益路至永春路段，完成綠化總面積為4.795公頃、長度達4.4公里以上。（編輯：陳政偉）1130608

陳大田
台中新地標綠美圖主體工程完工 預計114年底開館台中市政路延伸工程持續推進 目標115年全線通車
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