里長林浩隆酷愛八家將 臉譜融入吉祥圖騰成文創

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市暖暖區八中里長林浩隆一筆一畫勾勒八家將面具臉譜，至今已彩繪數千幅臉譜，更發揮創意融入吉祥圖騰，製成文創小物義賣。

來到八堵廣興堂，從鐵梯拾級而上到2樓，65歲人稱「龍哥」的堂主林浩隆戴著老花眼鏡，桌前開啟黃光檯燈，以左手掌支撐右手，手持畫筆正全神貫注，一筆一畫勾勒八家將面具臉譜，見記者來訪，林浩隆停筆來到樓下廣場泡茶，娓娓道出他與八家將淵源。

林浩隆回憶，年輕時，家裡開國術館也帶領獅陣四處演出，他因此接觸到陣頭文化，在各式陣頭中，他對八家將「情有獨鍾」，20餘歲時，決定創立八家將巡迴各地演出，他稱自己算是基隆八家將開基元老。

可每當出陣參加廟會活動，由於林浩隆未曾接觸繪畫，只能從嘉義聘請面師北上為扮神將者開臉，每次要價新台幣6000元，以當年的幣值可謂所費不貲，他因而下定決心南下嘉義拜師學藝，學了1年後，30歲出陣時就自己為團員彩繪開臉。

林浩隆不諱言，面師指導有限，只能讓群眾一目了然扮神將者的角色，例如「柳爺」特徵是嘴型歪斜，其餘圖騰、吉祥物，都是憑著靈感彩繪，至於靈感來源，他則總結來自「磁場」。

林浩隆偏愛從深夜開始彩繪面具臉譜直到天亮，他總覺得夜深人靜除較有靈感外「磁場」也較佳，每張臉譜要從眼神著手，他說，八家將身為開路將軍，出巡協助緝拿妖魔鬼怪，要一眼就令人感受到莊嚴、凶悍，「若畫成小丑，連人都不怕，鬼看了怎麼會怕」。

林浩隆坦言，心情平靜筆觸也會跟著順，一筆畫到底是最美的線條，但人總有七情六欲，遇到煩悶時，總要回頭一描再描，線條往往「一行變兩行」彎曲且分岔，就連眼睛也不對稱，無法顯現八家將莊嚴度，成了四不像。

林浩隆說，他在彩繪面具臉譜時「無禁無忌，食百二」，雖未有過特殊「感應」，但曾專注為扮演范將軍者開臉畫到一半出神入化時，對方突然身不由己不斷抖動身軀似快「起乩」，直到叫對方名字才平靜下來，還有一回在社區指導時，為讓參與者方便下筆，他會事先將面具臉譜畫成半成品或近乎成品，社區警衛參加活動為臉譜點睛，這名警衛二度持畫筆「起乩」，根本無法為臉譜點睛。

林浩隆彩繪的八家將面具臉譜除了眼鼻嘴型不變外，其餘圖騰更融入巧思，並製成帶有吉祥寓意各式文創小物，例如鑰匙圈、手提包、T恤等義賣，為社區協會籌措活動經費，他拿起巴掌大的面具臉譜侃侃而談逐一介紹。

林浩隆說，「文差」眼神勾勒出「雙魚」圖騰；「武差」頭頂彩繪中國結，兩頰佐以火焰呈現；「甘爺」右臉以黑色、左臉紅色線條彰顯陰陽，並將「萬壽無疆」和「王」字融入圖騰；「柳爺」特徵雖嘴型歪斜，但整體頗有立體感，頭頂以五彩繽紛的蝙蝠呈現，並在雙眼周遭彩繪黑色鶴型，取意「福到福好」。

至於人稱七爺的謝將軍，則以鮮紅色繪出方天戟「一見大吉」，而八爺范將軍以黑線圖騰為主佐以白色，從頭頂到鼻梁勾勒出一道符令，臉頰以五帝錢鎮煞，也有「一見發財」意思。

值得一提的是，在友人推薦下，林浩隆也將「龍哥」落款入臉譜，其中「夏大神」最具特色，額頭至鼻梁以金色彩繪葫蘆，並在葫蘆內勾畫紅色「福」字，兩側佐以火焰，取意「福旺」，另在葫蘆上方融入落款「龍哥」圖騰。

林浩隆說，數十年下來，因彩繪時姿勢固定導致職業病，時常整隻手臂酸痛且麻，不時要施打類固醇才能緩解，經醫師診斷為頸椎骨刺須長期復健，近年常痛到無法下筆彩繪，打算停筆休息一陣子再做打算。

「沒有人要學」，林浩隆感嘆，目前雖有汐止陣頭人士假日會前來學習數小時，有學徒頗有天分，作品也有幾分他的神韻，但在眼神和嘴型還要再加強，他很樂意指導更多後進，期盼這門技藝能傳承下去。（編輯：張銘坤）1130609

基隆市暖暖區八中里長林浩隆（圖）對八家將「情有獨鍾」，至今已彩繪數千幅臉譜，來到八堵廣興堂2樓，林浩隆正專注彩繪八家將面具臉譜。中央社記者王朝鈺攝 113年6月9日

基隆市暖暖區八中里長林浩隆（圖）熱愛八家將文化，南下嘉義拜師學藝後，至今已彩繪數千幅臉譜，在友人推薦下，林浩隆將他的綽號「龍哥」落款在「夏大神」臉譜。中央社記者王朝鈺攝 113年6月9日