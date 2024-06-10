台電纜線地下化 將重現嘉市歷史建築周邊天際線

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（中央社記者蔡智明嘉義市10日電）嘉義市歷史建物「東門派出所文化基地」位於公明路與共和路口，為提升此處行人安全、沿線景觀重現天際線，工務處與台電公司合作推動纜線下地計畫，工程預計6月底前完成。

嘉義市政府工務處今天發布新聞稿表示，東門派出所四周纜線下地計畫施工範圍包括公明路及共和路等2條道路，台電公司將分3大工項、6個階段進行電線管路下地，工程包含拆除電桿6支、供電線路957米及增設管路286米、供電基礎設施2處。

工務處指出，纜線下地作業完成後，將進行路面刨鋪作業，並由交通處劃設標線型人行道，改善市容及市民通行安全。

工務處說， 5月27日已進行第一階段試挖埋設人孔，整體工程預計於6月底前完成。建議行經施工區域民眾改走周邊替代道路忠孝路、民樂街、和平路及中正路，並遵循現場交通導引減速慢行，以維護行車安全。

文化局表示，東門派出所興建於1923年，1930年因地震倒塌後重建為現在規模，1987年廢止使用，1996年曾作為里辦公室，2000年歸還警察局，2010年登錄為歷史建築。2017年底啟動修復工程時，挖掘到清代龍王廟遺跡而停工，歷經修繕，轉型成融合歷史與現代的文化基地。（編輯：黃世雅）1130610