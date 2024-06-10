本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄、台南水資源聯合調度 南化水庫蓄水率破75%

2024/6/10 16:24（6/10 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）南化水庫是高雄、台南民生用水聯合調度重要水利設施，高雄市水利局表示，今年1月至6月自高雄甲仙攔河堰引水4621萬立方公尺北送至南化水庫，今天南化水庫蓄水量已達75%。

高雄市水利局今天新聞稿指出，經統計，今年1月至6月，自高雄甲仙攔河堰引水累積4621萬立方公尺北送至南化水庫，提升蓄水量至6726萬立方公尺。

水利局表示，南化水庫今天蓄水有效容量比達75%，相較4月間最低有效容量僅約25%已大幅提升。除歷經2波鋒面帶來雨水，也仰賴高雄自甲仙堰越域引取旗山溪地面水挹注。

此外，近期高屏溪因梅雨鋒面強降雨，濁度曾破萬NTU以上，南化水庫自5月26日起回送高雄供水累積294萬立方公尺，也有效維持穩定高雄地區供水。

水利局指出，高雄地區水資源並不缺乏，經由地面水、伏流水、地下水及水庫水聯合調度，可滿足每日150萬噸公共用水。

另外，經濟部水利署於5月完成曾文、南化水庫聯通管工程，可再由南化水庫北送至烏山頭水庫蓄存，經由串接既有南化、高屏聯通管，更進一步提升南部地區供水調度彈性。

水利局表示，後續將持續配合開源、節流、備援及調度等各項水資源政策，以因應極端氣候的挑戰，確保高雄民生等各項用水無虞。（編輯：陳清芳）1130610

#南化水庫
#高雄市水利局
#高雄市
延伸閱讀
端午節午時水轉運除穢 全台這幾處最夯本週中南部防局部大雨 各地悶熱午後留意短暫雷陣雨基隆潮境公園路口山崩搶修提前完成 下午2時開放通行端午節連假蘇花路廊車流僅去年3成 觀光業者嘆沒見過
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：