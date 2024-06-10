潮台北音樂節質疑聲浪多 北市文化局允開說明會

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）北市府今年預計舉辦「潮台北」大型音樂活動，但業界指出從未被徵詢意見，市府公文也沒說明詳細方案；文化局表示，近期將辦說明會並與音樂空間業者溝通。

「潮台北TRENDY TAIPEI- Music X Innovation」，由文化局、產業發展局、資訊局、觀光傳播局合作，其中文化局於113年編列新台幣2000萬元預算，以演唱會經濟、產業論壇及城市行動為3大辦理方向。

台灣流行音樂展演文化交流協會反映，文化局發文給協會及音樂空間、Live House業者，徵詢參與「潮台北」大型音樂活動意願，但未說明活動詳情，就要求業者提供每場至少1小時的售票節目、至少3場。

業界批評市府未徵詢業者意見，也對產業不熟悉，且「潮台北」都辦在台北流行音樂中心，場地過度集中，會影響其他音樂活動售票；而就算把活動冠名「潮台北」，也看不出對業者有何實際效益及資源。

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文化局回應，「潮台北」將於今年9月2日至8日舉辦，今年先試辦，在北流舉辦大型演唱會活動及戶外展演活動，除此以外的國際產業論壇、主題論壇、工作坊、名人講座等，大安區、士林區、中正區、信義區、南港區都有，且公私部門齊響應，希望讓音樂遍地開花，帶起音樂展演熱潮。

對於業者疑慮，文化局表示，近期將舉辦說明會並與音樂空間業者溝通，因每個音樂展演空間的營運方式與節目規劃略有不同，會討論出合適的串聯方案，以鼓勵民間響應，提高音樂展演空間及周邊產業的消費能量。（編輯：蕭博文）1130610