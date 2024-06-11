高雄打造2050淨零城市 旗美污水廠啟動碳中和計畫

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市水利局今天表示，國土署將以高雄市旗美污水處理廠作為全國污水處理廠碳中和改善的示範廠，可減少溫室氣體二氧化碳排放量每年達51萬7974噸，相關工程預計12月31日完工。

因應全球氣候變遷，台灣2022年3月30日公布國家淨零排放路徑，提出4大轉型策略、2大治理基礎及12項關鍵戰略，以達2050年淨零願景。

依據2022年國家溫室氣體排放清冊報告指出，污水處理排放量佔環境部門總排放量29.7%，因此國土署推動污水下水道淨零排放策略，將以高雄市旗美污水處理廠，作為全國污水處理廠碳中和改善示範廠。

高雄市水利局今天新聞稿指出，國土管理署補助新台幣7000萬元，用於將旗美廠內耗能設施更替為節能設備，並新增建置太陽能光電系統進行太陽能發電。經由此次碳中和改善工程，可減少溫室氣體二氧化碳排放量每年達51萬7974噸。

水利局表示，工程主要透過設備汰舊換新、創造新能源及智慧控制等3方面執行，藉由更換設備以大幅減少廠內用電，並透過架設太陽能板提供廠內用電，額外生產的綠電可供中區污水處理廠碳權轉移使用，屆時可達到全廠零碳排。

水利局指出，相關工程正進行設計中，預計今年12月31日完工，期許未來藉由旗美廠成功經驗，作為後續全國他廠碳中和淨零排放之示範及學習對象。（編輯：李淑華）1130611