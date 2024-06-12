花蓮南華社區利用水圳發電 建韌性防災充電模式

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮吉安鄉南華社區是全台首創農村微水力示範場域，利用水圳發電，產出潔淨能源，今天成果發表會，村民帶著手機、電熱壺等來試驗充電成果，認同此韌性防災緊急充電模式。

台電東部電廠廠長李重億、經理王建文等人出席此活動，向村民導覽介紹微水力機組建置的故事，以及發電能量。李重億表示，台電發電的尾水供應吉安鄉5000公頃水圳灌溉區域，3年前協助社區建置的微水力示範機組與食農教室的太陽能板，一個月大約產生300度電力，完全是綠能發電，作為防災緊急用電，非常難能可貴，也是社區節能減碳愛地球的表現。

南華社區發展協會理事長梁紹強說明，社區經過10多年的摸索研究，在農業部農村水保署花蓮分署與台電東部電廠支持下，2020年建置「福慧農場微水力示範機組」，配電箱放置在水圳上的破舊涼亭內。

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由於涼亭梁柱老舊鏽蝕、磚牆破洞，且水圳機組旁沒有護欄，容易發生危險，因此社區積極爭取相關經費，由社區居民自主購料改善，有農民開著怪手清理灌溉水溝，有人負責鐵工、配電，還有阿嬤當起泥作師傅為涼亭破洞補強。

村民將水圳上破舊涼亭，合力改造變身為「韌性防災緊急充電與教育場域」，今天大家帶著手機、行動電源、電動農用噴霧器、電熱水壺來試驗充電成果，並以水力、太陽能板蓄積的電力烘焙蛋糕，調製飲品，在農村實踐「綠能有機田園運用」與「韌性防災緊急充電應用」。（編輯：李淑華）1130612