昔日院生遺愛二林保育院 遺產變現購專車服務身障

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）蘇杉卿幼年罹患小兒麻痺，曾在喜樂保育院接受長期照顧，2年前猝逝後，大姊林蘇容繼承遺產，為弟傳愛變現捐贈給保育院，用於購置服務專車，幫助更多身心障礙者。

財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院今天在二林院區舉行捐贈儀式，林蘇容及家人出席，將象徵愛與關懷的車鑰匙交給院長林玉嫦。

喜樂保育院發布訊息指出，蘇杉卿幼年罹患小兒麻痺，曾在此得到醫療、復健及輔具支持，並獲得讀書識字機會，成人後出社會自力更生。

蘇杉卿於民國111年因心肌梗塞猝逝，由大姊林蘇容繼承其遺產，因2人感情深厚，林蘇容決定將遺產變現，捐贈新台幣95萬1265元給喜樂保育院，購置服務專車。

林玉嫦表示，喜樂除提供機構式照顧服務外，積極走進社區提供多元化身障支持方案，服務對象及團隊外出交通需求非常大，此次捐贈像及時雨，服務專車主要用於專業團隊訪視及據點服務。

林蘇容說，弟弟在喜樂保育院度過非常重要一段時光，給他很多幫助，希望透過這輛服務專車將弟弟的愛與感謝傳遞給更多需要幫助的人。（編輯：陳仁華）1130612