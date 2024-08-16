網傳晴空匯爭取列災區獲補助 竹市府指不符規定

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（中央社記者管瑞平新竹市16日電）網路論壇近日出現自稱「晴空匯區權人自救會」發文指出，推動讓中央劃入災區、可爭取政府補助。對此，新竹市府今天表示，中央已有會議決議，火災案件不納入災防法災區劃定。

新竹市「晴空匯」社區大樓D棟5月26日發生火警，住戶目前仍在重建家園。網路論壇批踢踢實業坊（PTT）日前出現1則貼文，發文者自稱是晴空匯D1-27區分權人，也是「自發性晴空匯區權人自救會」代表人。

文中提到，自救會已經在推動「晴空匯火災可以被中央劃入災區」，一旦劃入災區後，區權人可申請房貸利息減免、賦稅減免、專案修繕貸款，以及水、電、健保費與就醫、住宅重建等多項補助。

此貼文引發網友議論，留言質疑私人產權失火「是天災嗎？」為何要納稅人幫忙出錢。

對此，新竹市消防局表示，內政部已於8月9日邀集專家學者、中央相關部會及縣市政府召開研商會議，經會議決議為「火災案件不納入災防法第51條規定災區劃定，由地方政府針對受災民眾依實際受災事實核發救助金。」

新竹市都發處指出，針對晴空匯社區，因中央已有會議決議「火災案件不納入災防法災區劃定」，因此並無網路文章所提健保、稅賦減免、房貸利息減免等相關補助。

都發處表示，目前市府依權責積極協助住戶，由新竹市社會處協助住戶請領「安遷救助金」；新竹市環保局專案協助災後大型家具清運。至於後續社區裝修整建許可階段，都發處將提供行政協助，依法審查，為建築公安進行把關。

針對「安遷救助金」，竹市府指出，依據「新竹市政府災害救助金核發要點」，將由新竹市東區區公所協助受災民眾申請救助金，對象為設籍且實際居住受災住戶，每人新台幣2萬元，1戶最多以5人為限。

晴空匯管委會昨天表示，此自救會與管委會無關，根本不知成員是誰，此行為已侵害社區形象，引發困擾。（編輯：戴光育）1130816