彰化百果山恐龍樂園9/1停業 遊客不捨：時代眼淚

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（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）員林百果山的百果山探索樂園是全台首座恐龍主題樂園，但業者今天公告營業至31日止，不確定是否重新營業。有遊客不捨留言「謝謝給了兩世代童年回憶」、「變成時代的眼淚」。

「百果山探索樂園」以恐龍為主題，園內有裸視3D體驗館、恐龍遊樂設施、玩沙池、仿真恐龍互動區。業者先前透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，因為租約即將到期，因此計畫營運到今年底。不過業者今天再發公告，營業至8月31日止，全體員工感謝民眾，期待未來能再次與遊客見面。

百果山探索樂園2016年底試營運，業者當時號稱是全台首座原始森林恐龍樂園，由於試營運期間開放免費入場，吸引爆量人潮，為沉寂已久的百果山炒熱人氣，不過有民眾指出，入園票價不算便宜，加上園區遊樂設施僅對恐龍迷較有吸引力，盛況今不如昔。

對此，網友留言「謝謝給了我跟孩子兩世代童年回憶」、「加油，一定可以重新開幕」、「變成時代的眼淚」、「希望未來整頓後重新開始」；業者回覆表示，希望可以重新營業，但目前不確定，還在評估。

根據業者宣傳資料，園區占地8000坪，耗資新台幣6000萬元打造，是結合親子與科技的恐龍博物館，走進園區內，栩栩如生恐龍穿梭林間，就像電影場景，有暴龍在黃色公車旁張嘴大吼，彷彿公車就要被攻擊，也有轎車被暴龍一腳踩著，吸引遊客拍照。（編輯：郭諭儒）1130817