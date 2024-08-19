竹縣成立第8處輔具服務點 芎林便利站啟用

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣政府今天表示，為方便長者借用輔具，竹縣成立第8處輔具服務點「芎林輔具便利站」，今天在喜憨兒基金會芎林日照中心正式啟用，並供輔具資訊及諮詢服務。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣發展輔具資源中心，盼藉由使用適當輔具，能讓長照需求者減緩身體退化、行動無礙，因此在喜憨兒基金會芎林日照中心成立第8處輔具服務點「芎林輔具便利站」，今天正式啟用。

縣府表示，縣府從99年在竹北市成立新竹縣輔具資源中心，考量竹縣幅員遼闊，陸續開辦南區輔具中心（竹東）、輔具據點（關西、新豐、北埔、五峰）、輔具便利站（寶山、芎林）等服務點，讓有需求的民眾能便利取得服務。

縣府指出，輔具中心服務項目具多樣化，並安排有工作人員在現場提供民眾諮詢與輔具簡介，輔具服務點設置於身障或老人福利網絡單位、在地活動中心及公所，讓民眾借用更便利。

縣府說，輔具服務點提供專業輔具評估、諮詢、適配、維修、檢測、追蹤等服務，並建置重複使用輔具的流程機制，也提供展示、回收、租借及輔具交流資訊等服務，以增進民眾對輔具認知與運用，提升輔具效能。

縣府指出，另也開辦代償墊付機制並新增人工電子耳耗材補助計畫，去年也在竹北成立聽力檢查室，方便聽障者使用，能就近取得服務。（編輯：張銘坤）1130819