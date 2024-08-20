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屏東縣府借鏡新加坡城市設計 提升交通運輸規劃

2024/8/20 18:50（8/20 19:11 更新）
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屏東縣政府團隊赴新加坡推廣觀光，結束旅展及觀光推介會後，20日拜會當地交通營運單位SMRT Trains，參訪交通運輸節點「武吉班讓」輕軌站，此外，也前往多處考察城市交通規劃。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月20日
屏東縣政府團隊赴新加坡推廣觀光，結束旅展及觀光推介會後，20日拜會當地交通營運單位SMRT Trains，參訪交通運輸節點「武吉班讓」輕軌站，此外，也前往多處考察城市交通規劃。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月20日
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府團隊赴新加坡推廣觀光，結束旅展及觀光推介會後，今天拜會當地交通營運單位SMRT Trains，參訪交通運輸節點，提升屏東未來交通運輸規劃及觀光套票整合。

縣府今天發布新聞稿表示，新加坡交通規劃成果於國際上有目共睹，團隊前往考察新加坡交通節點「武吉班讓」輕軌站，是新加坡第1條輕軌站點及第1輛自動駕駛，營運已長達20年之久，新加坡交通管理局規劃此站點系統改善升級工程，預計於2026年完工。

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近日首航新一代列車，提升列車內部空調及LED面板站點顯示，讓民眾於搭乘時清楚了解各站點資訊。另外，為防止民眾越軌情形發生，輕軌月台設置isafe監控系統偵測，月台周邊標示警告標語，若出現越軌情形，3秒內控制中心接受訊息並派員制止，列車禁止進站，故障排除後，回歸正常運行。

屏東縣交通旅遊處指出，藉由參訪交通運輸節點，提供未來交通運輸規劃與觀光套票整合參考。此外，並前往多處考察城市交通規劃，如新加坡城市規劃展覽館（交通網路規劃設計）及克拉碼頭（港灣建設規劃）規劃設計等。（編輯：郭諭儒）1130820

#屏東縣
#新加坡
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