新高雄車站前建國路人行道換新 高市：注入人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）隨著「新高雄車站」工程接近尾聲，高市府工務局針對站前建國路人行道改善也在近日完成，並開放通行。工務局今天表示，建國路人行道翻新後，將為站區注入更多人潮與活力。

建國路為高雄市東西向交通幹道，沿線有公車、國道客運站，也有許多旅宿、商辦、店家等，還可串聯建國3C商圈、三鳳中街觀光商圈。隨著新高雄車站工程近尾聲，因應車站轉型後預期帶動的商機，建國路人行道也跟著翻新。

高雄市工務局道路養護工程處今天透過新聞稿表示，針對建國路人行道改善已在近日完成，並全面開放通行，將為站區注入更多人潮與活力。

工務局指出，此次改善建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道，也將周邊高雄中學通學道一併納入改善，改善總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺，並與交通局合作優化行人動線，調整路口行穿線及設置無障礙斜坡。

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此外，為因應人工智慧時代與社會需求，工務局日前也在淨零學院舉辦「AI於公園業務維護管理之應用」課程，運用於公園防災監控、氣候變遷因應技術等業務。

工務局並建置「韌性城市工務管理暨決策輔助平台」，整合既有子系統及跨局處資訊，導入AI技術建置行道樹傾倒監測系統；及運用施工模擬與維護技術等管理全市路（園）燈、照明設備等保養修護工作，提升公園維運管理效率。（編輯：李錫璋）1130822