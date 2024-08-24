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台中退休師辦演詩午會 盼吸引民眾加入推廣台語

2024/8/24 20:37（8/24 20:46 更新）
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從國小教師退休的趙添福致力推廣台語，他24日在台中舉辦演詩午會，邀請大小朋友一同以台語吟詩，盼能感染更多民眾一同加入推廣台語的行列。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日
從國小教師退休的趙添福致力推廣台語，他24日在台中舉辦演詩午會，邀請大小朋友一同以台語吟詩，盼能感染更多民眾一同加入推廣台語的行列。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）國小教師退休的趙添福致力於台語教學推廣，他今天在台中舉辦演詩午會，邀請大人與小孩一同以台語吟詩，希望透過相關活動，能感染更多民眾一同加入推廣台語的行列。

今年72歲的趙添福曾在國小擔任支援教師，教學閩南語20多年，退休後先後在電台擔任「空中台語教室」主持人。多年前他興起將位於台中市大肚區的土角厝老家重新整修念頭，以藝名「趙天福」成立「趙天福演詩館」，演詩館今年初落成，成為台語詩的教學場域。

趙添福今天在台中市大肚區大東里活動中心舉辦演詩午會，邀請先前舉辦演詩比賽中的得獎者，讓大人與小孩一同以台語吟詩，內容有多首親情詩，在地詩人陳姵綾、吳啟瑞等人也一同參與。

趙添福接受中央社記者訪問時表示，他發現現在不只小朋友不會說台語，許多大人也不會說，有感在地語言流失嚴重，台灣人要會說台灣話，才像是台灣人。

趙添福說，成立演詩館相當困難，在各方協助下才完成，館內牆上請書法家寫上台語詩，並定期舉辦書法與台語演詩比賽，除了台語，也加入客語與原住民語項目，讓本土語言能夠延續。

提到台語演詩，趙添福說，他把「詩」與「表演」結合，將詩和傳統戲曲中誇張與風格化的表情達意方式兩相交融，透過生動活潑的方式即興演出，現在他較多時間退居幕後，無私教導喜愛台語的民眾演詩技巧，期待演詩午會的現場，能感染更多民眾一同加入推廣台語的行列。

會中參與的青年黃佳伶說，她先前曾參加「台客詩社」的活動，因此認識台語詩，對推廣台語相當有興趣，得知趙添福成立演詩館也常前往交流學習，希望能一同將在地語言推廣給下一代。（編輯：郭諭儒）1130824

今年72歲的退休教師趙添福（圖）曾在電台擔任「空中台語教室」主持人，多年前他將位於台中市大肚區的土角厝老家重新整修，並以藝名「趙天福」成立「趙天福演詩館」，2024年初落成，成為台語詩教學場域。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日
今年72歲的退休教師趙添福（圖）曾在電台擔任「空中台語教室」主持人，多年前他將位於台中市大肚區的土角厝老家重新整修，並以藝名「趙天福」成立「趙天福演詩館」，2024年初落成，成為台語詩教學場域。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日
致力推廣台語的退休教師趙添福24日在台中舉辦演詩午會，盼藉此吸引更多人認識台語之美，並將在地語言推廣給下一代。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日
致力推廣台語的退休教師趙添福24日在台中舉辦演詩午會，盼藉此吸引更多人認識台語之美，並將在地語言推廣給下一代。中央社記者蘇木春攝 113年8月24日
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