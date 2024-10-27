台南立委盼電廠撤案 九崴：可修法訂退場機制

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）民進黨立委林俊憲、郭國文今天開記者會反對九崴電力擬於台南樹谷園區設天然氣發電廠，盼台電撤銷設廠許可。九崴電力指出，立委可修法提供退場機制，未修法前應尊重現行法令。

九崴電力總經理吳明竑透過影片說明表示，郭國文與林俊憲一再提及台電「放水」，讓九崴在沒有環評、沒有地方政府同意的狀況下，與台電簽訂售電合約，九崴電力需嚴正說明，一切皆依台電現行招標規範、依法辦理執行。

吳明竑表示，若立委認為台電招標規範等法規有瑕疵，應先行修法，不該讓守法守紀且已上路推動中的企業，因政策不當蒙受重大損失。

他說，九崴母公司是上市公司，要照顧廣大投資人權益，若中央與地方都能提出合適退場機制，九崴將尊重，而退場機制應包括補償業者已投入的先期開發資金，讓九崴在這兩三年花費相關費用可獲得合理補償。

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九崴提供補充資料指出，九崴電力在台南蓋電廠，主要是配合國家能源策，考量台南電力自主率偏低，及台南、南科園區未來高速成長所需電力，目的是為建立24小時穩定基載電力，且多數民眾並不反對九崴在台南蓋天然氣電廠。

九崴指出，若符合高環境標準及國家空污環保規定的天然氣電廠，連工業區都無法進駐，不知道台灣有哪裡能再蓋電廠，提供民眾和企業廠商用電成長所需。（編輯：李淑華）1131027