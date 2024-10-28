全民運2起丟水瓶 屏縣府籲場內外理性參與賽事

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）全民運動會屏東登場，昨天跳繩賽事因觀眾席有人不滿重賽問題而丟水瓶，探戈雙人舞競賽則是女選手因傷棄賽無法進入冠亞軍賽，男選手竟一時情緒失控也丟水瓶，屏縣府呼籲場內外民眾理性參與賽事。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，昨天在長治國中進行男子組計時團體決賽時，第2隊登場的隊伍因大會提供的跳繩第1次斷裂，大會更換第2條跳繩，卻越跳越長，經裁判團叫停後，召集各縣市緊急研議，給予隊伍重新比賽，結果現場有人不滿從2樓觀眾席丟水瓶至場內，幸未砸到任何人及影響比賽。

當時在現場的機動派出所黃姓員警進入會場了解，經檢視民眾錄影畫面，確認丟擲水瓶方向後遂前往調查，經逐一盤查，現場人員均否認有丟水瓶行為，也無跡證可確認是何人行為。黃姓員警現場口頭約制，告知相關比賽規則如有疑義，應向活動主辦單位表示意見，不能再出現干擾行為，員警並持續監控直到比賽結束，未再發現類似情形。

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另外，運動舞蹈競賽丟水瓶事件，則為探戈雙人舞競賽前4強隊伍中，其中有1縣市女選手因腳踝扭傷不得已棄賽，無法進入冠亞軍賽，男選手可能當下失落難受而丟水瓶發洩情緒，結果不慎砸中參賽隊伍的教練左大腿，經醫護組給予冰塊冰敷後改善，主委、執行長等協同員警前往了解及關心後，受傷教練表示不予追究。

屏東縣政府呼籲，賽事剩下倒數3天，希望參賽者發揮運動家精神，遵守大會規定及裁判判決，民眾應理性觀賽，讓這場運動嘉年華順利圓滿。（編輯：陳仁華）1131028