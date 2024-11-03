審計室指運動場館租借不便利 竹市府擬設借用系統

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹市審計室查核發現竹市體育場所屬運動場館短期借用未建置場地租借系統，仍以人工紙本辦理，耗費往返申辦時間有待改善。市府今天說，將研議架設設備借用系統，盼更便民。

審計室資料指出，新竹市體育場所屬運動場館供中長期借用場地共有23處，其中僅3處收取場地使用費，其餘20處經借用作為辦公場所、選手培訓、上課教室、練習樂器、置物使用等，並核准免繳場地使用費，但部分場地長期免費作非體育活動用途使用，有違使用者付費原則及場館設置目的。

審計室指出，運動場館短期借用場次逐年增加，仍未建置場地租借系統，或結合現有數位市民整合服務平台，以提供民眾透過網路查找適合場地及線上申請。

審計室說，在場地租借作業仍以人工紙本辦理，耗費民眾往返申辦時間，運動場館租借方式不便利，另有民眾反映場地租借不夠公開透明，盼相關單位能重視改善。

新竹市政府透過文字表示，竹市運動場館是為推廣及培養民眾運動習慣，非以營利為目標，今年也修正借用自治條例，將非體育類的活動提高借用費用。

市府說，體育場館借用訊息已於網站及臉書公告，也可電話洽體育場詢問，均為公開透明，另將再研議架設設備借用系統，更利民眾使用。（編輯：李錫璋）1131103