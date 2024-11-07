新北12/1起增39處科技執法 上路前就逾萬件違規

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北交大說，新增39處路口執行科技執法，12月1日將上路，但目前先行盲測，板橋大觀路等前5多違規路口違規就超過1.2萬件，已寄送免裁罰的「期前宣導通知單」提醒車主。

新北市政府警察局交通警察大隊今天說，自9月20日開始進行39處科技執法盲測，統計違規前5多地點為板橋區大觀路2段與龍興街口2042件、三重區自強路5段與仁義街口985件、三重區福德南路與環河南路口659件、新店區北新路3段與民權路口605件、淡水區新市二路2段90號375件。

新北交大說，科技執法偵測前5名違規項目為未依標誌標線號誌行駛7577件、違規迴轉2355件、闖紅燈1041件、違規（臨停）停車978件、不停讓行人556件。

新北交大說，另分析易有超速相關肇因事故路段，發現瑞芳區台2線73.7K至79.6K及三峽區台7乙線5.3K至8.1K常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，都與速度有關，因此將這兩段納入區間測速路段，其中台2線73.7K至79.6K區間測速起訖點也將偵測違規跨越雙黃線行駛，科技執法也將在12月1日實施。

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新北交大統計，三峽區台7乙線5.3K至8.1K區間測速執法設備於10月15日盲測至今，超速違規達386件，平均每天違規達18.4件；另台2線73.7K至79.6K區間測速執法設備於9月19日盲測至今，偵測超速違規達386件，平均每天違規達6.5件。

新北交大說，為進一步提醒用路人，針對盲測期間（12月1日前）偵測違規件數較多地點，以平信寄達送免裁罰的科技執法「期前宣導通知單」告知車主在宣導期間已經有違規情形。（編輯：張銘坤）1131107