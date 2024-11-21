澎湖微晶冷凍便當 100個愛心待用餐不到半小時索光

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖在地知名黑糖糕鄭姓業者，今天首推微晶冷凍技術真摯（蒸漬）便當，提供100個養生愛心待用餐盒，現場大排長龍，不用半小時被索一空，未來每星期四都會推出，傳遞愛與溫暖。

長年深耕澎湖，率先推出黑妞黑糖糕的鄭姓業者，最近又研發出「睿思捲」與微晶冷凍技術的真摯（蒸漬）便當，先後分別亮相，其中蒸漬便當，今天正式對外發表，並提供100個愛心待用餐盒，贈送給需要的民眾品嚐。

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今天上午10時不到，位在馬公市鬧區的仁愛路段店口，大批民眾冒著凜冽東北季風，大排長龍領取便當，100個愛心待用餐盒，瞬間秒殺，不用半小時被索一空。

鄭姓業者表示，今天發表的微晶冷凍蒸漬便當，強調養生健康，堪稱全國首創，本著取方於社會，用之於社會，同步推出愛心待用餐盒分享活動，盼關懷更需要幫助的人，提供基本飲食支持，未來每個星期四都會如期提供100個不同養生口味愛心待用餐盒，供需要民眾前來索取，期盼以實際行動傳遞愛與溫暖。（編輯：陳仁華）1131121