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力挺打火英雄 陳其邁為苓雅港都義消成軍授旗

2024/11/23 14:21（11/23 15:16 更新）
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高雄市長陳其邁（前右）23日出席高雄市義勇消防總隊年度盛事「2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華」，為活動致詞，向義消英雄們加油打氣。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月23日
高雄市長陳其邁（前右）23日出席高雄市義勇消防總隊年度盛事「2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華」，為活動致詞，向義消英雄們加油打氣。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 113年11月23日
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄2500名義消今天齊聚參加聯誼嘉年華，市長陳其邁出席加油打氣，並為苓雅港都義消成軍授旗。他表示，自強活動補助費明年調升為1500元，實質支持義消英雄，凝聚力量與精神。

力挺打火英雄，陳其邁今天出席高雄市義勇消防總隊年度盛事「2024消防競技交流暨義消聯誼嘉年華」，並為苓雅義消救護分隊、港都義消無人機分隊成軍授旗，恭賀成軍喜悅，並向義消英雄們加油打氣，場面熱鬧。

陳其邁致詞表示，義消福利互助費自新台幣800元調為1000元；自強活動補助費自原本600多元，市長就職後調到1200元，明年開始調升為1500元，盼以實質力量支持義消英雄，凝聚大家力量與精神，提升救災救護能量。

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現場活動安排多元攤位及趣味活動，包含負重救生、著裝、繩結、水帶佈線等競技競賽，陳其邁現場為競賽鳴槍，選手們身著專業裝備，在倒數及槍聲響後奮力起跑，在負重下竭盡全力爭取救災黃金時間，展現平時訓練有素專業技術與體力耐力，令人敬佩讚嘆。

主辦單位表示，2500名高雄義消弟兄姊妹與會，堪稱歷年來參與人數最多，不但能看到去年全國義消體技能交流活動表現優異的車禍救援、無人機義消展現救災技能，還有義消一展負重救生等消防競技及技術交流。（編輯：郭諭儒）1131123

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