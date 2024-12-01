基隆中正國中網球教練涉言語霸凌 2日開會調查

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市中正國中專任網球教練遭家長投書私下兼課收取訓練費，並對校外學生言語霸凌。基隆市教育處今天表示，中正國中明天召開校園事件處理會議，並於3日向市府報告處理進度。

教育處今天發布新聞稿指出，為維護學生權益，已督促教練主聘學校盡速依法召開會議，依法定程序處理。中正國中將於明天上午9時召開校園事件處理會議，由於這名教練指導對象也涉及另2間學校，明天也會邀集3校召開會議討論。

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針對家長的投書，教育處表示，中正國中3日上午將派員出席市務會議報告，學校運動教練若確有違反霸凌、不當管教等法令或聘（契）約規定，經調查屬實者，將視情節輕重，納入考核、懲處，或予以停聘、解聘或不續聘。

教育處昨天指出，校方接獲家長投書後，已於10月7日召開專任運動教練評審委員會審議，決議受理並成立調查小組，展開訪談與事證蒐集。經了解，這名專任網球教練於任教期間違法校外兼職，校方已於10月15日就教練違法兼職部分，懲處記過1次，並報市府備查。（編輯：戴光育）1131201