高市再添寵物設施 岡山公園將完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市目前已完成6座寵物專用公園，市府工務局公園處今天表示，岡山區的第2座寵物公園「岡山公園」，也即將於年底前完工啟用，為高雄市再添1座寵物專用遊樂設施公園。

高雄市政府目前已完成6座寵物專用公園，包括苓雅區的中正公園、岡山區的公五公園、楠梓區的創新公園、仁武軍備局西營區、鳳山區的中山公園以及前鎮區的公13公園。

工務局公園處今天新聞稿指出，岡山區的第2座寵物公園「岡山公園」，也將於年底前完工啟用，再添1座寵物專用遊樂設施公園。歡迎民眾帶毛小孩造訪高雄各處寵物公園，增進情感及生活樂趣。

公園處表示，為推動寵物友善城市的理念，高市府積極推動寵物活動區建置。於各處寵物公園入口處設置園區導覽告示牌，引導民眾攜帶寵物寶貝進入園區。大小犬活動區分開設置，避免犬隻進入互鬥咬傷。

此外，園區也設置圍網、大小涵洞、獨木橋、休憩座椅、垃圾袋箱、景觀高燈、告示牌、入口意象等設施。為了確保環境整潔，也設置狗便桶及撿便袋，方便飼主隨手清理寵物的排泄物。

公園處說明，寵物犬活動區大小位置依據公園面積及使用狀況等條件設置，提供綠地空間，並藉由園內既有喬木林蔭茂密，形成天然遮蔭效果。考量夜間民眾使用，活動區內也增設夜間照明設備。

公園處提醒，帶毛小孩到寵物公園時，於活動區外記得仍需繫狗鍊，採取適當防護措施，減少對他人影響，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便。（編輯：張雅淨）1131215