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金門電動公車消防演練 強化駕駛初期滅火能力

2024/12/19 18:33（12/19 18:56 更新）
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金門縣車船處日前邀請電動公車廠商技術工程師擔任講師，消防局金湖消防分隊、公車駕駛等人參與演練，透過講述電動公車緊急應變事項、分享車輛重要關鍵零組件位置等加強參訓者對電動公車認識，也確保消防單位執行火災撲滅與救災的有效性與安全性。圖為講師替參訓人員講課情形。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年12月19日
金門縣車船處日前邀請電動公車廠商技術工程師擔任講師，消防局金湖消防分隊、公車駕駛等人參與演練，透過講述電動公車緊急應變事項、分享車輛重要關鍵零組件位置等加強參訓者對電動公車認識，也確保消防單位執行火災撲滅與救災的有效性與安全性。圖為講師替參訓人員講課情形。（金門縣公共車船管理處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年12月19日
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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）金門公共車船管理處與消防局進行電動公車模擬消防演練，除加強駕駛及消防單位對車體構造認識，也精進駕駛掌握災害通報、初期滅火能力等，以協助消防人員後期救災，加強整體災害應變。

金門車船處今天透過新聞稿表示，17日邀請金門電動公車廠商技術工程師擔任講師，有消防局金湖消防分隊派出4人1車，以及公車駕駛等參與演練，講述電動公車緊急應變事項，並分享車輛重要關鍵零組件位置，加強參訓者對電動公車認識，並確保消防單位執行火災撲滅與救災有效性及安全性。

車船管理處長李文堆表示，為配合政府「2030市區公車全面電動化」政策，在全球淨零趨勢浪潮下，公共運輸以推動運具電動化為主要發展策略，再過幾年後排放黑煙的柴油公車將逐漸被汰換取代，可能消失在金門路上。

李文堆說，金門縣電動公車進用數量已達20輛，電動公車安全性涉及大眾運輸安全，必須嚴加正視把關，並及早預作準備，才能維護大眾及消防人員救災安全，建構安全友善大眾運輸乘車環境。

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車船處表示，電動公車內裝構造有別於傳統柴油客車，具有高壓電系統，火災事故發生時可能造成高壓鋰電池組起火燃燒，易生較高危害風險，有必要強化車船處電動公車駕駛災害緊急應變意識。

此次演練情境為電動公車在行駛中發生電池冒煙狀況，駕駛覓妥空曠位置停放，並引導乘客疏散盡速離開車輛，初級滅火處置同時通報消防局單位執行搶救任務，以降低事故對乘客危害風險。（編輯：陳仁華）1131219

#金門縣
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