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撤京華城容積獎勵？蔣萬安：視起訴書依法辦理

2024/12/26 10:12（12/26 10:29 更新）
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台北市長蔣萬安（右）26日上午搭車赴行政院列席院會，下車時向媒體致意。中央社記者吳家昇攝 113年12月26日
台北市長蔣萬安（右）26日上午搭車赴行政院列席院會，下車時向媒體致意。中央社記者吳家昇攝 113年12月26日
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（中央社記者賴于榛台北26日電）台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，外界關注京華城容積獎勵是否受影響。台北市長蔣萬安表示，事實到哪裡就處理到哪裡，會視起訴書內容依法辦理，採取相對應作為。

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪起訴柯文哲等人。

各界關注京華城容積獎勵是否遭撤，蔣萬安今天列席行政院會前受訪時強調，事實到哪裡，就會處理到哪裡，台北市會視起訴書內容全面了解，一切依法辦理。

媒體追問，京華城停工是否為選項之一，蔣萬安表示，台北市政府已經成立跨局處小組，由副市長李四川擔任召集人，後續將視起訴書內容，採取相對應內容。

此外，台北市跨年舞台昨天爆出工安意外，搭建工人未用安全帶墜落身亡，主舞台部分遭下令停工。蔣萬安說，經勞檢處檢視後，會依照規定重罰缺失，並且要求廠商必須符合安全防護才能繼續工程，但不影響跨年活動。（編輯：謝佳珍）1131226

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