紓解社宅不足 桃園市修法鼓勵民間投入興辦

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市都發局表示，已修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，新增可負擔住宅法源依據、提高防災型都更重建誘因、增訂垂直綠化容積計算與獎勵等，將函報內政部拚上半年發布實施。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，民國106年公告實施的「都市計畫法桃園市施行細則」，前次修法為111年，為解決社宅供不應求，都發局修正後經市政會議審議通過，檢討不合時宜的都市土地使用管理規定，總計修正達11條細項，確保都市土地使用與管制可與時俱進。

都發局指出，市府需透過多元方式讓年輕人住得起，因此新增民間捐建居住建築物的法源依據，鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅興辦，又或是挹注社宅基金以穩定社宅興建營運，市府則給予民間一定的容積獎勵。

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都發局為鼓勵防災型都更，這次增修海砂屋重建誘因，除依細則保障原有建築容積及30%容積獎勵外，一般地區可再申請1.2倍、都更地區1.5倍容積獎勵。此外，因應2050淨零桃園發展目標，降低都市氣溫及提升城市美學，增訂建築物設置的垂直綠化、植生牆及複層外殼造型等設施，可不計入容積並以法定容積10%為限。

都發局說明，桃園市都市計畫細則此次修法將與中央密切溝通，並函報內政部審議，拚上半年發布實施。（編輯：方沛清）1140105