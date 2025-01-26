加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

改編順口溜行銷雲林 「星期六去斗六」動畫MV夯

2025/1/26 22:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）貓草影像改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，影片中以女學生為第一人稱進行描寫，歷經週一到週五的疲憊，星期六去斗六，踏上雲林的旅程並融入許多在地農特產品。

雲林縣新聞處指出，為鼓勵影視相關團體至雲林縣實地拍攝影片，促進雲林縣電影電視及文化觀光旅遊產業發展，因此辦理獎勵影視製作影視補助，此次有6家來投件，僅有貓草影像採動畫呈現，題材新穎，在網路上引起民眾熱議。

雲林縣新聞處說，影片中透過女主角的情感與視角，以可愛的舞蹈動畫與輕快的音樂旋律，與大家展現雲林獨特魅力，期盼民眾跟著MV認識雲林的特色風貌與地道美食，邀請大家一起踏上雲林，探索造訪動畫內的熟悉景點。

貓草影像表示，動畫團隊以前在雲林縣念書、生活，因為很喜歡雲林及當地人文氣息，湊巧團隊影視專業與動畫背景，因此成為一個契機，希望為雲林縣做一些有趣的動畫與宣傳。

google news透過 Google News追蹤中央社

影片導演洪金煌（Xible）指出，全案在發想階段，自然而然地想到「星期六猴子去斗六」童年時的順口溜，有了嘗試將它翻新做成音樂作品的想法，採用動畫的原因是自由度很高，可以更靈活地表達創意。

貓草影像說明，「星期六去斗六」動畫MV以雲林縣為故事背景，透過女學生第一人稱視角進行描寫，經歷週一到週五的生活疲憊，週六假期的到來讓女學生充滿期待，並迫不及待地展開遊歷雲林各地的旅程。（編輯：林恕暉）1140126

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：