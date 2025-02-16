因應台灣燈會人潮 桃園市府啟動精進疏運措施

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）2025台灣燈會15日遭批評動線及交通疏導有問題。桃園市政府今天表示，將持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施，縮短民眾等候時間。

2025台灣燈會15日迎來活動首個週六，桃園市政府統計超過220萬人湧進燈區，但民眾批評燈會動線安排、人潮及交通疏導安排都很有問題，大眾運輸被搭到「癱瘓」，被擠在機捷月台近1小時，連計程車也等不到。

桃園市政府今天表示，因應燈會大量人潮，市府持續修正各場域人潮疏導作法，桃園大眾捷運公司將視人潮狀況，最晚於下午2時增駛加班車；下週假日也會比照辦理。另外，針對A16、A18、A19、A20站疏運，交通局原訂於下午5時啟動A18至A16、A19至A20兩條巡迴接駁路線，也提早至中午12時啟動，縮短候車時間。

另外，針對高鐵站前往機場旅客，將增設明顯專屬通道指引牌面，並安排專人引導進站，加速旅客轉乘機捷前往機場。

市府指出，為避免旅客因刷卡影響出站效率，桃捷公司將於尖峰時段保持閘門常開，旅客僅需靠卡即可快速通過，無須等待刷卡確實感應，以加速出站流程。並將以紅龍區隔進出站人流，加派人員引導，舒緩動線衝突造成的影響。

針對A16、A20燈會停車場滿場狀況，桃園市政府說，將增進替代停車場或機動開放周邊路邊停車區域，加強宣導民眾依現場工作人員導引停車，轉乘接駁車進入展場。

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同時也協調增加機場排班計程車排班能量，並視機捷疏運情況機動調度客運接駁車至A13第二航廈供民眾轉搭至A18桃園高鐵站。

市府強調，已事先規劃擴大機捷、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施，並針對週六疏運情形滾動式修正，於今天提出改良措施，後續也將持續針對燈會期間交通狀況隨時調整，確保旅客安全與便利，市府也呼籲民眾善用大眾運輸工具，並配合現場工作人員指引。（編輯：張銘坤）1140216