17直播第2季營收創新高 單月活躍用戶破百萬

（中央社記者吳家豪台北17日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media今年第2季全球直播營收再創新高，但未公布具體數字；目前累計全球註冊數已達4200萬人，每月活躍用戶超過100萬人，旗下簽約直播主近2萬名。

17 Media今天發布新聞稿公布2019年上半年成績，台灣用戶與17 Media創作者互動熱烈，上半年在直播間送出的禮物數約2150萬個，年增率超過4成；上半年台灣的直播間內容分享次數達750萬次，年增3.2倍。

17 Media自6月初啟動多元直播創作者計畫，邀請各領域名人開設直播節目，包含台南市議員謝龍介與台北市議員許淑華、資深媒體人黃暐瀚、公民老師黃益中、藝人雞排妹、占星專家艾莉絲等。

17 Media表示，多元直播創作者計畫啟動一個月內，為平台帶來破萬的新註冊用戶、超過10萬則的總留言數，累計觀看時數達到150天。其中直播流量最高峰時，曾在40分鐘內累計將近1萬5000則留言。

17 Media母公司M17集團共同創辦人暨執行長潘杰賢表示，很高興看到17 Media在台灣4年來的發展和成績，未來將持續朝向多元與多角化的內容經營，致力產出更多專業的原生內容，並輔導生產內容，提供用戶更好的使用體驗。

展望未來，17 Media指出，除了鞏固台灣市場之外，也將深化在亞洲的經營、拓展美國市場。（編輯：張良知）1080717