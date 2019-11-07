傳林志玲南美館辦婚禮 南市議員反對古蹟宴客

藝人林志玲（左）6月初閃婚日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA（右），傳出17日將在林志玲父親的家鄉台南舉行婚禮。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市美術館長潘襎今天在台南市議會進行專案報告，卻被林志玲婚禮話題圍繞；台南市議員洪玉鳳贊成林志玲在南美館1館辦婚禮，卻反對辦婚宴，她說，這是糟蹋古蹟。

洪玉鳳指出，台南市美術館1館是市定古蹟，她舉雙手贊成林志玲在南美館1館辦婚禮，若在古蹟辦婚宴，她全力反對，台南市政府應該說清楚講明白，否則造成古蹟毀損，誰要負責。

另名市議員陳怡珍詢問館方是否已接獲林志玲團隊來租借場地；潘襎表示，「我們很期待，但沒有完成租借程序，目前還沒來租借場地。」

潘襎說，南美館有相關的使用規定，包括不能明火、不能影響參觀人潮，租借費用也要依坪數計算，「若林志玲來申請，我們會舉雙手贊成」。

市議員王家貞則表示，林志玲在台南辦婚禮是地方榮光，她相信也能帶動經濟效益。

林志玲6月閃婚日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，外傳婚禮17日將在林志玲父親家鄉台南後壁區舉行，昨晚更傳出場地是中西區台南市美術館1館，台南市長黃偉哲今天表示，這是大事，樂觀其成。（編輯：謝雅竹）1081107