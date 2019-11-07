更多編輯台推薦新聞：
伊斯蘭教領袖隻身到阿根廷 援助窮人實踐教義
國際

伊斯蘭教領袖隻身到阿根廷 援助窮人實踐教義

日媒：台海危機後 李登輝任內研發準中程彈道飛彈
政治

日媒：台海危機後 李登輝任內研發準中程彈道飛彈

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

傳林志玲南美館辦婚禮 南市議員反對古蹟宴客

最新更新：2019/11/07 17:34
藝人林志玲（左）6月初閃婚日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA（右），傳出17日將在林志玲父親的家鄉台南舉行婚禮。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）
藝人林志玲（左）6月初閃婚日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA（右），傳出17日將在林志玲父親的家鄉台南舉行婚禮。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市美術館長潘襎今天在台南市議會進行專案報告，卻被林志玲婚禮話題圍繞；台南市議員洪玉鳳贊成林志玲在南美館1館辦婚禮，卻反對辦婚宴，她說，這是糟蹋古蹟。

洪玉鳳指出，台南市美術館1館是市定古蹟，她舉雙手贊成林志玲在南美館1館辦婚禮，若在古蹟辦婚宴，她全力反對，台南市政府應該說清楚講明白，否則造成古蹟毀損，誰要負責。

另名市議員陳怡珍詢問館方是否已接獲林志玲團隊來租借場地；潘襎表示，「我們很期待，但沒有完成租借程序，目前還沒來租借場地。」

潘襎說，南美館有相關的使用規定，包括不能明火、不能影響參觀人潮，租借費用也要依坪數計算，「若林志玲來申請，我們會舉雙手贊成」。

市議員王家貞則表示，林志玲在台南辦婚禮是地方榮光，她相信也能帶動經濟效益。

林志玲6月閃婚日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，外傳婚禮17日將在林志玲父親家鄉台南後壁區舉行，昨晚更傳出場地是中西區台南市美術館1館，台南市長黃偉哲今天表示，這是大事，樂觀其成。（編輯：謝雅竹）1081107

延伸閱讀
林志玲AKIRA婚禮傳南美館舉行 黃偉哲：樂觀其成AKIRA現身高雄電影節 談愛妻林志玲聊新婚生活林志玲婚後首露面 自曝期待龍鳳胎林志玲父出席本土社團募款餐會 讚女婿謙虛
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報