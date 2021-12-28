陳松勇瀟灑一生落幕 吳念真告別「有4福氣2虧欠」

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（中央社記者王心妤台北28日電）金馬影帝陳松勇月中病逝，享壽80歲，告別式今天舉行。導演吳念真致詞表示陳松勇有福氣，一生遇到許多貴人，且在親人般的看護陪伴下高壽終老，好友也都陪伴最後一程。

陳松勇告別式今天舉行，文化部長李永得、演藝工會理事長康凱及狄鶯等人都到場弔唁；立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦及金馬影帝阮經天都贈花圈致意。

吳念真代表家屬致詞表示，陳松勇平時最討厭文言文跟話講太長，今天陳松勇最大，會盡量把話講短一點。吳念真說，陳松勇的第1個福氣是告別式這麼早，仍有很多人陪伴最後一程；第2則是在電影、電視圈都遇到很多貴人，能夠衣食無缺；第3則是高壽終老；第4則是有親人般的看護及好友陪伴身側。

但吳念真也說，陳松勇過去在不知情的情況可能有言詞傷人，是虧欠之一；虧欠之二則是陳松勇一生得之於社會和貴人很多，但回報不夠多。吳念真最後說：「雖然生命輪迴是規律，還是不捨熟悉特別的朋友」，氣氛十分哀戚。

陳松勇的看護Yule表示，陳松勇離開感覺心裡空空的，以往白天都要推著陳松勇去散步，但現在人離開了，感覺怪怪的。

康凱是陳松勇多年好友，他說，陳松勇個性瀟灑，之前曾勸去洗腎，陳松勇因「不想受苦」拒絕。康凱也說陳松勇是最懷念的朋友，所以一定要來協助後事。（編輯：謝雅竹）1101228

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，會場布置莊嚴肅穆。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，大批媒體在場外關注。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，文化部長李永得（前）出席致意。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，導演朱延平（前）出席致意。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，藝人狄鶯（前）出席致意。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，資深藝人吳敏（前）出席致意。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日

金馬影帝陳松勇日前病逝，28日在台北市立第一殯儀館舉行告別追思會，負責照顧陳松勇晚年的外籍看護Yule（圖）參與家祭，神色哀戚。中央社記者吳家昇攝 110年12月28日