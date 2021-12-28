郭雪芙華燈初上黑化跳槽 和吳慷仁比美苦笑輸了

（中央社記者葉冠吟台北28日電）懸疑台劇「華燈初上」第2部今天曝光最新預告，在前一部尾聲行蹤不明的郭雪芙，跳槽到吳慷仁開設的酒店上班，吳慷仁變裝皇后造型也讓郭雪芙甘拜下風直呼：「小姐們輸了。」

上一部劇情中，林心如和楊謹華經營的「光」日式酒店發生紅鞋命案後，留下大量伏筆，每個角色都埋藏殺人動機，凶手究竟是誰，掀起觀眾討論熱潮。林心如與酒店小姐們的關係也分崩離析，除了店裡內鬨分歧，更將迎來生意上的最強勁敵吳慷仁。

總製作人暨女主角林心如表示，「第2部會讓觀眾更加了解主角們的背景與犯案動機，新角色的加入也將為『光』帶來更大的危機，很期待觀眾們的反應，邀請大家不妨一邊跨年一邊追劇吧。」

最新預告中揭露由吳慷仁飾演愛扮女裝的媽媽桑「寶寶」，在「光」對面開了Sugar比拚。吳慷仁笑說拍攝印象最深刻的，是角色的開場秀表演，甚至挑戰一鏡到底，「本來只是簡單的出場，在跟小連導演（連奕琦）討論後，決定以歌舞秀的方式來呈現」。

為了開場秀演出，吳慷仁提到，「我不僅跟變裝皇后及舞蹈老師分別上了課，還特別學穿高跟鞋，超痛苦的，但演完差點覺得我是這部戲的女主角了」。

在「華燈初上」第1部尾聲行蹤不明的「愛子」郭雪芙也現身最新預告，而她竟也在Sugar上班。郭雪芙在第1部與第2部的造型和尺度有明顯不同，「愛子第1部是比較單純的拜金、沒有心機，個性直來直往的狀態，第2部逐漸走向墮落，勝負欲和心機都開始萌芽，也整個迷失方向被墮落帶著走。」

郭雪芙認為自己比較喜歡第1部的愛子，「雖然有點莽撞，但至少是很單純的，心裡沒那麼多心事。」不過提及在Sugar與吳慷仁對戲的趣事，郭雪芙笑說：「跟寶媽媽合照後發現，他竟然比我美，感覺我們小姐們都輸了。」

吳慷仁則說：「服裝造型組相當厲害，給寶寶的衣服都是最美、最漂亮的。寶寶的妝髮也很講究，化妝組幫我按照變裝皇后的畫法，在眉毛不剃的情況下，用特殊的口紅膠遮眉毛，再畫上新的眉毛，完整妝容再穿上衣服，覺得自己很漂亮、很開心。」

「華燈初上」第2部共8集，30日將在Netflix上線。（編輯：張雅淨）1101228