Omicron攪局 漫威電影「魔比斯」上映再延至4月

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影片來源：Sony Pictures 索尼影業

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）鑒於COVID-19的Omicron變異株引發確診病例激增，索尼公司今天宣布，原定1月28日上映的漫威（Marvel）超級英雄電影「魔比斯」（Morbius），將延後至4月1日上映。

「魔比斯」由好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto）飾演主角。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，索尼公司（Sony Corp）先前已將這部電影上映日期一延再延。

路透社報導，「魔比斯」如今再次延後上映，對戲院業者帶來打擊。它們在疫情危機期間面臨戲院關閉時期延長，現在還在努力走出低潮。

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美國院線業者如AMC娛樂公司（AMC Entertainment）、喜滿客（Cinemark Holdings Inc）和電影世界集團（Cineworld Group）近期因索尼的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）賣座而歡慶。儘管這部電影仍在熱映，但按照院線檔期，春天之前幾乎沒有其他大片。

Omicron變異株迅速擴散，已引發業者再度擔憂，觀眾於疫情肆虐下是否會安心進戲院。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110104