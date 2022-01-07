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美深夜秀主持人詹姆斯柯登確診 節目停播

2022/1/7 20:13
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國深夜談話節目主持人再傳染疫。「深夜秀」（The Late Late Show）主持人詹姆斯柯登（James Corden）6日宣布確診，並稱節目「在未來幾天」將因此停播。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，詹姆斯柯登在Instagram發文說：「我已經完整接種疫苗，打了追加劑，因此很幸運感覺完全沒事。大家請小心。」

美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀節目「賽斯梅爾深夜脫口秀」（Late Night with Seth Meyers）主持人賽斯梅爾4日才宣布確診，並取消整週節目。

另一名美國脫口秀節目「今夜脫口秀」（The Tonight Show）主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）這週揭露他在去年耶誕節前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已經痊癒。

基於紐約市疫情升溫，美國老牌深夜綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）取消現場攝影棚觀眾。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110107

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