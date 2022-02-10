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美家暴法遲未過關 安潔莉娜裘莉疾呼修法

2022/2/10 17:30
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天重返國會山莊（Capitol Hill），懇請議員們立即通過對抗家暴的措施。

安潔莉娜裘莉在華府記者會上表達對重新批准「反婦女暴力法」（Violence Against Women Act, VAWA）的支持，她說，此法能為家暴受害者提供醫療及法律協助，也能聲援暴露在家暴環境的孩童。

曾獲奧斯卡獎的安潔莉娜裘莉表示：「醜陋的事實是，家庭暴力已成我國常態。」

「我想向這當下正在驚恐受苦的兒童，以及等不到法案通過的許許多多人致意。」

她淚眼汪汪地呼籲國會，將重新批准「反婦女暴力法」列為優先要務。

46歲的安潔莉娜裘莉曾指控前夫布萊德彼特（Brad Pitt）故意毆打當年15歲的兒子梅鐸斯（Maddox），但小布後來洗清嫌疑。

美國總統拜登（Joe Biden）在擔任聯邦參議員期間推動「反婦女暴力法」最原始版本，1994年法案首次簽署成法後，後續各版本在民主及共和兩黨力挺下通過。

舊版法案2019年到期後，聯邦眾議院通過的更新版本送交參院，但因占多數的共和黨議員阻撓，並未進入最終表決。

今天公布的法案同樣獲得兩黨支持，拜登盛讚兩黨為推動此法再獲授權齊心協力。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110210

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