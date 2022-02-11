新片詮釋探查空難真相 法影帝尾隨航安調查員見習

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（中央社記者王心妤台北11日電）凱薩獎影帝皮耶尼內演出電影「黑盒線索」，獲導演雅恩高蘭稱讚是男主角唯一人選，皮耶尼內特別到法國民航安全調查分析局見習，甚至「尾隨」調查員的一日生活，讓角色更立體。

皮耶尼內（Pierre Niney）曾以電影「時尚大師聖羅蘭」（Yves Saint Laurent）摘下法國凱薩電影獎影帝；這次新作品與導演雅恩高蘭（Yann Gozlan）再次合作「黑盒線索」（Black Box），帶領觀眾抽絲剝繭找出空難原因。

皮耶尼內表示，自己喜歡角色以技術人員的專業與嚴謹找出真相，「加上導演是個影癡，會運用人人喜愛的美式電影元素，再融入法式優雅。」

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皮耶尼內坦言，因為不熟悉航空專業，先看了名導法蘭西斯科波拉（Francis Ford Coppola）執導的「對話」（The Conversation），獲得啟發後，又再度與法國民航安全調查分析局團隊交流，最後找到一名與角色相似的工作人員。皮耶尼內表示笑說，「我尾隨他、跟他交談，並徵求跟拍他的許可，這樣我就能從他的手勢、工作方式、工作速度中得到靈感。」

「黑盒線索」將在18日台灣上映。（編輯：陳政偉）1110211