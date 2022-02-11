李靚蕾再控王力宏違反協議：凍結帳戶且不付子女扶養費

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歌手王力宏（左）與妻子李靚蕾婚變延燒，有中國網友指李靚蕾證據不足恐被判刑。李靚蕾11日以5點聲明稱證據準備好了。（圖取自instagram.com/jl.leilei）

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（中央社記者王心妤台北11日電）歌手王力宏與妻子李靚蕾婚變延燒，有中國網友指李靚蕾證據不足恐被判刑。李靚蕾今天以5點聲明稱證據準備好了，更反控王力宏不付子女扶養費且不履行協議還凍結可動用帳戶。

王力宏與李靚蕾離婚風波延燒，李靚蕾連續發文指控王力宏外遇且私生活混亂，並透露兩人仍有婚姻關係，王力宏隨後在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下，但李靚蕾之後又發表不自殺聲明且公開家門口監視器畫面指王力宏帶著3名男子試圖闖入屋子。

昨天有中國網友整理兩人在紐約法院的訴訟進度，認為李靚蕾從去年開始就沒提出任何證據，但王力宏團隊已提出11份文件，指李靚蕾是輿論的贏家但法律上的無作為者。

李靚蕾對此事提出5點聲明，並向中央社記者表示，首要先澄清王力宏團隊的11份文件大多是單方說詞，且個人已將證據準備好了，只是跟著訴訟進度還沒提出。

李靚蕾表示，王力宏日前雖公開表示將承擔父親責任並在經濟提供幫助，但私下卻詆毀名聲、透過網路爆料、跨海訴訟等方式攻擊。

李靚蕾也說王力宏無視協議約定凍結其相關可動用處分的帳戶與不動產，並藉機在紐約提起訴訟，「讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。」

李靚蕾表示自己一直透過簡訊、電話等各種方式請求王力宏依協議探訪孩子，若有需要也願意友好協商探視方式，但王力宏不願協商，連上個月寄出邀請協調探視方案的正式律師函也拒絕。

李靚蕾說，同意簽署離婚協議是建立雙方達成「不變動孩子生活」的共識，若探視方案調整也應協調或由台灣法院調查，因王力宏片面向紐約法院請求變動探視方案，她已向台北地方法院提出聲請，未來證據都將提交法院審理，守護孩子最佳利益。

李靚蕾最後呼籲王力宏信守協議並負責任，「妥善面對、處理、放下，讓事件早點落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。」（編輯：張芷瑄）1110211